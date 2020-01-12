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السفارة اليمنية في المانيا تشارك في المهرجان الثقافي العربي في برلين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 يناير 2020

حضر سفير اليمن في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي المهرجان الثقافي العربي في برلين الذي يعتبر اكبر مهرجان ثقافي عربي يقام في المانيا.

 

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وتفقد برفقة عميد السلك الدبلوماسي العربي في المانيا، الجناح الذي شاركت به السفارة والمتضمن لوحات فنية تعكس الثقافة والابداع اليمني.

 

كما تم عرض فيلم مُلغم للمخرج اليمني يوسف الصباحي والذي يتناول كارثة زراعة ميليشيا الحوثي الانقلابية للالغام ومأساة محاصرة الميلشيا لمدينة تعز.

 

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