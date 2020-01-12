شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية في المانيا تشارك في المهرجان الثقافي العربي في برلين والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 حضر سفير اليمن في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي المهرجان الثقافي العربي في برلين الذي يعتبر اكبر مهرجان ثقافي عربي يقام في المانيا.

Advertisements وتفقد برفقة عميد السلك الدبلوماسي العربي في المانيا، الجناح الذي شاركت به السفارة والمتضمن لوحات فنية تعكس الثقافة والابداع اليمني. كما تم عرض فيلم مُلغم للمخرج اليمني يوسف الصباحي والذي يتناول كارثة زراعة ميليشيا الحوثي الانقلابية للالغام ومأساة محاصرة الميلشيا لمدينة تعز.

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