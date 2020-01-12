حضرموت.. المنطقة العسكرية الاولى تدشن العام التدريبي والقتالي 2020

الأحد 12 يناير 2020

دشنت قيادة المنطقة العسكرية الاولى اليوم بسيئون العام التدريبي والقتالي 2020 م بميدان العرض بقيادة المنطقة بحضور قائد المنطقة اللواء الركن صالح طيمس ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش.



وأكد اركان حرب المنطقة قائد اللواء 135 مشاه العميد الركن يحيى ابو عوجاء على التمسك بالثوابت الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والعسكرية وتنفيذ كافة المهام المساندة للمنطقة والويتها والوقوف صفا واحد في وجه المليشيات الانقلابية الخارجة عن الاجماع الوطني وان المنطقة ومنتسبيها سيبقون سدا منيعا ضد أي تمرد يقوض حالة الاستقرار الذي يعيشه وادي حضرموت وعموم الوطن.

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واكد ان حالة الاستقرار الامني والخدماتي التي يعيشها وادي حضرموت حازت على اعجاب وتقدير الجميع وتجسدت في استضافة جلسات مجلس النواب وفعاليات دولية معتبرا ذلك يأتي بفضل جنود وابطال المنطقة اضافة للجهود المشتركة بين المنطقتين الاولى والثانية، وحكمة السلطة المحلية التي اختارت النأي عن الصراعات المدمرة.

وأضاف رئيس اركان حرب المنطقة " لن ننسى دماء شهدائنا الابرار اللذين قدموا ضريبة الدم وبذلوا ارواحهم رخيصة لهذا الوطن وعلى رأسهم قائد التحالف العربي بالوادي والصحراء العقيد بندر العتيبي وكل الشهداء من المنطقة العسكرية الاولى واخوانهم في التحالف العربي، مؤكدين اصرارنا على مواصلة طريقهم النضالي الذي ارتقوا به شهداء عند ربهم ونجدد عهدنا لقيادتنا ولإرواح الشهداء باننا سنضل اوفياء لهذا الوطن ولمكتسباته ما حيينا.

و شهد الحفل عرضا عسكريا للوحدات العسكرية من المنطقة العسكرية الاولى واللواء 135 مشاه واللواء 101 شرطة جويه وقوات الامن العام والخاص وقوات النجدة والمرور والدفاع المدني بجاهزية واحترافية عالية.