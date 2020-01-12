شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي: أوضاع المنطقة تتطلب اتصالات أوثق بين دولها والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 خامنئي قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأحد خلال لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد، إن أوضاع المنطقة تتطلب "اتصالات أوثق بين دولها".

وأضاف خامنئي، خلال لقائه بأمير قطر، أن "أولئك الذين أتوا إلى المنطقة من مختلف أنحاء العالم" يعارضون التعاون بين الدول في المنطقة.

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