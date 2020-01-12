شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأمريكي: لدينا أدلة كافية لعزل ترامب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد، أن هناك أدلة كافية لعزل الرئيس دونالد ترامب.

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وقالت بيلوسي في تصريحات لبرنامج “هذا الأسبوع ” الذى تبثه شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، إن إدارة ترامب لم تكن واضحة مع الكونغرس بشأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الإيراني قاسم سليماني والذي قتل في ضربة جوية أمريكية مؤخراً مما أدى إلى تصاعد التوتر مع إيران، وفقا لوكالة “بلومبيرج”.

كما رفضت رئيس مجلس النواب الأمريكي، تحديد هوية مديري عملية عزل ترامب.

وأشارت إلى أن الشعب الأمريكي يريد أن يسمع شهادة المسؤولين في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.