شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 جنود إثر سقوط صواريخ على قاعدة تضم أمريكيين في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: سقطت أربعة صواريخ مساء اليوم، الأحد، على قاعدة “بلد” الجوية العراقية ، التي تضم جنوداً أمريكيين شمال بغداد، بحسب ما أكد مصدر عسكري، ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين عراقيين بحسب بيان للجيش. وغادرت غالبية القوات الأمريكية قاعدة “بلد” بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

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