شكرا لقرائتكم خبر عن «السلمي»: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي. ودعا رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق حقنًا لدماء الليبيين بوصفه خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة السياسية في ليبيا.

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