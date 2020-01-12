شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإندونيسيا تبحثان القضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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