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الإمارات وإندونيسيا تبحثان القضايا الإقليمية

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يزور الإمارات حاليًا.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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