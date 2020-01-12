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هجوم بـ 8 صواريخ على قاعدة بلد الجوية العراقية

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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بـ 8 صواريخ على قاعدة بلد الجوية العراقية والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم إلى هجوم بثمانية صواريخ كاتيوشا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت على القاعدة المذكورة، ما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهم ضابطان.

ولم يورد البيان مزيدًا من التفاصيل حول الحادثة.

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