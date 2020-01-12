شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحذر قادة إيران : لا تقتلوا متظاهريكم والان نبدء بالتفاصيل
وكتب الرئيس الامريكي ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إلى قادة إيران- لا تقتلوا متظاهريكم، لقد قتل واعتقل الآلاف على أيديكم، والعالم يراقب، أعيدوا الإنترنت واتركوا الصحافيين يتجولون بحرية، أوقفوا قتل الشعب الإيراني العظيم!".
وحذر الرئيس ترامب إيران من ارتكاب "مجزرة جديدة ضد المتظاهرين السلميين"، وقال في تغريدة لاحقة "على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بنقل وقائع احتجاجات الإيرانيين على أرض الواقع، لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت".
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