طائرة تركية تخرق الهدنة.. والجيش الليبي يسقطها

أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس.

وقالت الكتيبة إن "الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، وتم إسقاطها من قبل سرية الشهيد عبد الله العتيري التابعة للكتيبة 128 مشاة".

ويعد هذا الخرق هو الثاني في إعلان وقف إطلاق النار، وكان الخرق الأول صباح اليوم، حيث أعلن الجيش الليبي أن قوات حكومة الوفاق قامت بخرق الهدنة المقررة لوقف إطلاق النار في طرابلس.

وقال اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إن "المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيه المدفعية.. ونحن ما زلنا ملتزمين بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة لغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها".

وأحكمت قوات الجيش الليبي اليوم سيطرتها على منطقة بونجيم ووادي البي جنوب منطقة بوقرين الواقعة على بعد 118 كم جنوب مصراتة.

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ويواصل الجيش الليبي تقدمه في معركة تحرير العاصمة طرابلس من قبضة مليشيات السراج، وأعلن سيطرته على جزيرة الفحم في مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، وسط تواصل تقدمه باتجاه محور أبوسليم، وكبد المليشيات خسائر فادحة.

وأسقط الجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، طائرة تركية مسيرة فوق منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس.

كان الجيش الليبي قد سبق وأسقط ودمر أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية الصنع طراز Bayraktar TB-2 ، كما دمر غرف عملياتها وهوائيات التحكم، بالإضافة إلى عشرات المدرعات التركية من نوع كيربي.

وتمكن الجيش الليبي من إسقاط وتدمير طائرتين للمليشيات من نوع L39، وطائرتين ميراج F1، وطائرة ميغ 25 ، وأخرى ميغ 23، و20 طائرة تركية مسيرة للاستطلاع والتصوير.

وتنخرط تركيا في دعم المليشيات في طرابلس منذ 2011 بالمال والسلاح، وبدأت في تجنيد وإرسال مرتزقة سوريين للقتال في صفوف مليشيات السراج، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة حكومة فايز السراج، لمواجهة التدخل التركي، وقطع العلاقات مع تركيا، وذلك على خلفية تدخلها في الشؤون الليبية.