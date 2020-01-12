إصابة 4 عسكريين عراقيين بقصف استهدف قاعدة بلد الجوية

أعلن الجيش العراقي، الأحد، إصابة 4 أفراد من سلاح الجو بينهم ضابطان بعد سقوط 8 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد العسكرية في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية وتقع في محافظة صلاح الدين، تعرضت إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا".

وأضافت أن "القصف أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية".

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في السياق ذاته، أشار مصدران أمنيان إلى أن القذائف سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

وقاعدة بلد أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينيات من قبل شركات يوغسلافية.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصنا للطائرات.

وسبق وأن تعرضت القاعدة إلى استهداف صاروخي عدة مرات، كان آخرها 4 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سقط بها عدد من صواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن إصابة 3 جنود.

وقبلها في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث سقطت قذيفتي مورتر داخل القاعدة دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.