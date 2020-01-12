بولتون: تغيير النظام الإيراني يلوح في الأفق

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن تغيير النظام في إيران يلوح في الأفق، وذلك على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد؛ احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وأوضح بولتون، عبر حسابه على "تويتر "، أن "النظام الإيراني يتعرض لحالة من الضغط الشعبي أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا "تغيير النظام الإيراني يلوح في الأفق".

ودعا بولتون، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوروبا إلى عدم التفاوض مع النظام الايراني الذي وصفه بـ"غير الشرعي".

وفي وقت سابق طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظام الإيراني بالكف عن قتل المتظاهرين ووقف قمع الاحتجاجات.

وقال ترامب، في تغريدة على موقعه بـ"تويتر"، موجها حديثه لقادة إيران: "أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم" منبها إلى أن العالم "والأهم الولايات المتحدة تراقب" الوضع.





وكان ترامب قد غرد بالفارسية للمرة الأولى، صباح الأحد، معبّرا عن دعمه للشعب الإيراني.

وقال: "إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".

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وتابع: "إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منه الشجاعة".

ولفت إلى أنه "يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني".

والسبت مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.





وقامت قوات الأمن الإيرانية بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

واعترفت طهران، السبت، بأن الطائرة التي تحطمت، "عن غير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري"، وأنها دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.

وتحدثت في السابق تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت الطائرة المدنية العملاقة وهي من "طراز بوينج 737" وتتبع الخطوط الجوية الأوكرانية، ولقي 176 شخصا مصرعهم في هذا الحادث.