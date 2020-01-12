آبي أحمد يعلن موعد الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، إن بلاده ستجري انتخابات برلمانية في مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين رغم المخاوف الأمنية واللوجيستية.

وردا على سؤال بهذا الشأن قال آبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا: "في الموعد المحدد، لست متأكدا مما إذا كان في مايو/أيار أو يونيو/حزيران؛ لأن لجنة الانتخابات هي من ستعلن الموعد، لكني أعتقد أننا سنجري انتخابات هذا العام؛ لأنه تفويض دستوري".



وأضاف "ربما نواجه تحديات كثيرة ليس فقط ما يتعلق بالمواد اللوجيستية لكن أيضا بالسلام والأمن... من الأفضل للإثيوبيين والأحزاب الإثيوبية أن تُجرى الانتخابات في موعدها بأسلوب سلمي وديمقراطي".

وهذه أول انتخابات تجرى في إثيوبيا منذ تولي آبي الحائز جائزة نوبل للسلام رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2018 ثم بدأ إصلاحات سياسية واقتصادية.

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ويقوم رئيس الوزراء الإثيوبي حاليا بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا.

يشار إلى أن حزب الازدهار الذي يقوده رئيس الوزراء آبي أحمد أعلن في ديسمبر/كانون الأول خوض الانتخابات المقبلة.

ويتشكل الائتلاف الحاكم في إثيوبيا من 8 أحزاب بينها 3 رئيسية، وهي: (الأورومو الديمقراطي، والأمهرا الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا)، المكون الرئيسي للائتلاف الحاكم.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدم حزب الازدهار بطلب لمجلس الانتخابات الوطنية الإثيوبي لإصدار شهادة الاعتراف به كحزب رسمي.

وتأتي الخطوة استعدادا للمشاركة في العمل السياسي، وخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المزمع عقدها مايو 2020.

وفي الـ25 من الشهر نفسه، أصدر مجلس الانتخابات الإثيوبي شهادة اعتراف رسمية لحزب "الازدهار" الذي يقوده آبي أحمد رئيس الوزراء، في خطوة تمهد لخوض الانتخابات المقررة في 2020.