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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد الحرس الثوري: إسقاط الطائرة الأوكرانية كان نتيجة ”الارتباك العسكري“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
الخليج 365
قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء "حسين سلامي"، إن إسقاط الطائرة الأوكرانية، كان ”نتيجة الارتباك والوضع العسكري الراهن“.
وأعرب اللواء سلامي في كلمة أمام البرلمان الإيراني، يوم الأحد، عن اعتذاره وشعوره بالخجل، ”بسبب تحطم الطائرة الأوكرانية، التي جرى تشخيصها على أنها صاروخ كروز كان يستهدف موقعا إيرانيا بالقرب من العاصمة طهران“.
ويوم الأربعاء الماضي، استهدف صاروخ للحرس الثوري طائرة أوكرانية مدنية قرب العاصمة طهران، ما أدى إلى مقتل جميع من على متنها وعددهم 176 شخصا، أغلبهم من الإيرانيين.
وأضاف اللواء سلامي أن ”التأخير في إعلان سبب تحطم الطائرة كان من أجل التحقيقات والدراسة من كافة النواحي“، وتابع قائلا: ”في كل حياتي لم أشعر بهذا المقدار من الخجل، بسبب الخطأ الذي حصل، وكنت أتمنى أن أكون أحد ركاب الطائرة وأن أحترق معهم“، كما تعهد بعدم تكرار ما حصل للطائرة الأوكرانية.
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