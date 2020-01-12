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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الإيرانية تتصدى بالغاز المسيل للدموع لمتظاهرين في طهران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
الخليج 365
تشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8 يناير.
وخرج مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات.
وبدأت مسيرة المحتجين في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات التظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، كما رددوا "الموت للديكتاتور".
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