شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. رئيس أبخازيا يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 الخليج 365 أعلن رئيس أبخازيا، راؤول خاجيمبا، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، أكد خاجيمبا نبأ استقالته. وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال الرئيس: "من يعش يرى".

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