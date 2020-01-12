معارض إيراني بارز يطالب خامنئي بالتنحي عن منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

الخليج 365

طالب المعارض الإيراني مهدي كروبي، مرشد نظام طهران علي خامنئي بالتنحي عن منصبه بعد إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة أوكرانية كان أغلب ركابها إيرانيين، الأربعاء الماضي.



وقال كروبي المقيم رهن الإقامة الجبرية بأمر من خامنئي دون اتهامات قضائية منذ عام 2011 في رسالة جديدة، إن الأخير ليست لديه شروط وصفات القيادة الواردة في بنود الدستور الإيراني.

وأضاف المعارض الإيراني الذي قاد احتجاجات شعبية اعتراضا على فوز الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد بولاية حكم ثانية عام 2009، أن وضع إيران المؤسف حاليا يعود لسوء الإدارة وتدخلات خامنئي غير المناسبة في جميع شؤون البلاد.

واعترض مهدي كروبي، في رسالته، على الخداع والإنكار بشأن حادث إسقاط مليشيا الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737 بصاروخ، قرب مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران.

وكذب مسؤولون رسميون إيرانيون لثلاثة أيام سقوط الطائرة المنكوبة نتيجة إطلاق صاروخ من جانب مليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث ردد بعضهم أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث.

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ودعا كروبي خامنئي باعتباره أعلى مسؤول في هيكل النظام الإيراني إلى تحمل المسؤولية المباشرة عن حادث الطائرة المنكوبة، حسب ما نقلت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك.

وتساءل المعارض الإيراني عن مدى معرفة المرشد علي خامنئي بتوقيت إسقاط الطائرة المنكوبة.

واستنكر مهدي كروبي عدم تدخله (خامنئي) لوقف خداع مسؤوليه للناس في إيران بعد المزاعم التي رددها مسؤولون حكوميون من قبيل أن الطائرة سقطت نتيجة خلل فني.

وحمل كروبي المرشد الإيراني المسؤولية عن عرقلة التحقيقات القضائية بحوادث اغتيالات لمعارضين في تسعينيات القرن الماضي، وقتل المحتجين في مظاهرات شعبية بأعوام 2009، و2017، و2019.

وسبق أن دعا المعارض مهدي كروبي المحسوب على جناح الإصلاحيين في إيران خامنئي قبل عامين إلى إجراء تغييرات هيكلية، في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر استخباراتية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ مضاد للطائرات.

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحيته 176 شخصا.