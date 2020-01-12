شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يحذر إيران مجددًا (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا على الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي في إيران.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر: "لا يُمكن أن تكون هناك مجزرة أخرى بحَقّ المتظاهرين السلميّين، ولا قطع للإنترنت، العالم يُراقب".

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