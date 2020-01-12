إصابة 4 جنود عراقيين إثر سقوط قذائف مورتر على قاعدة بلد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 الخليج 365 أصيب أربعة جنود عراقيين إثر سقوط سبع قذائف مورتر داخل قاعدة بلد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية، اليوم الأحد، وفق مصدرين عسكريين.

وقال المصدران إن القذائف سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

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