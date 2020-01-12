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الجيش اليمني يحرر 14 موقعا من الحوثيين بالضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الضالع

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية من استعادة 14 موقعا كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في منطقتي مرخزة وبيت الشرجي والوصول إلى مشارف معسكر الحساحس شمال قعطبة وغرب الفاخر، بالضالع جنوبا، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد عمليات اللواء 83 مدفعية العقيد نصر البرش، أن القوات المشتركة أحكمت سيطرتها على حبيل العبدي بالكامل ومثلث الفاخر بيت الشرجين وصولا إلى مشارف معسكر الحساحس القريب من بيت الشوكي، وقتل العقيد عبدالسلام الأصهب قائد القوات الموالية للحكومة الشرعية في جبهة حمك (غرب الضالع) أثناء قيادته هجوما على مواقع تمركز المقاتلين الحوثيين بمنطقة حبيل العبدي.

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وقتل عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون، بقصف مدفعي شنته قوات الجيش في مديرية صرواح غربي محافظة مارب.

إلى ذلك، أتلف الجيش الوطني أمس، كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية باقم، وتمكن الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني اليمني من إتلاف 1000 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في باقم شرق محافظة صعدة .

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