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آبي لا يفكر في البقاء رئيسا لوزراء اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان، إنه «لا يفكر» في البقاء كزعيم للحزب الحاكم بعد نهاية ولايته الحالية في سبتمبر 2021.

وطالب البعض في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم آبي بالاستمرار لفترة ولاية رابعة على التوالي كرئيس للحزب، وبالتالي في رئاسة الوزراء، بسبب سجله الحافل بستة انتصارات متتالية في الانتخابات، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية.