شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان، إنه «لا يفكر» في البقاء كزعيم للحزب الحاكم بعد نهاية ولايته الحالية في سبتمبر 2021.
وطالب البعض في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم آبي بالاستمرار لفترة ولاية رابعة على التوالي كرئيس للحزب، وبالتالي في رئاسة الوزراء، بسبب سجله الحافل بستة انتصارات متتالية في الانتخابات، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر آبي لا يفكر في البقاء رئيسا لوزراء اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.