شكرا لقرائتكم خبر

بلومبرج: سأنفق الكثير لهزيمة ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قال المرشح الرئاسي الأمريكي مايكل بلومبرج إنه على استعداد لإنفاق الكثير من المال، لمساعدة أي مرشح ديمقراطي على هزيمة الرئيس دونالد ترمب، حتى إذا خسر هو فرصة الترشح في مواجهته.

Advertisements

وأوضح بلومبرج، الذي انضم إلى سباق الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في 24 نوفمبر الماضي، أنه يخطط للإبقاء على «جزء كبير» من فريق عملياته على الأرض والمؤلف من 500 شخص للعمل على هزيمة ترمب، بغض النظر عمن سيفوز في المنافسة التمهيدية (داخل الحزب).

وردا على سؤال لصحيفة «نيويورك تايمز»، عما إذا كان سينفق مليار دولار لهزيمة ترمب، قال إنه لا يستبعد ذلك.

وعندما سئل لاحقا، قال إنه « يأمل» ألا ينفق هذا القدر من المال، لكنه سيدعم أيا من جو بايدن أو بيرني ساندرز أو إليزابيث وارن أو توم شتاير.