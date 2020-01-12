وزير دفاع بريطانيا: لن نعتمد على أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
قال وزير الدفاع البريطاني روبرت والاس إنه يتوجب على المملكة المتحدة الاستعداد لخوض الحروب بدون مساعدة الولايات المتحدة.
وأضاف والاس في حوار مع صحيفة «صنداي تايمز» في عددها الصادر أمس، إنه يشعر بالقلق من إمكانية انسحاب «الولايات المتحدة من قيادتها حول العالم»، وإن مثل هذا الاحتمال يبقيه «يقظا في الليل».
واقترح أن تستخدم الحكومة المراجعة الدفاعية المقبلة من أجل شراء معدات لضمان أن المملكة المتحدة لن تعتمد على القوات الجوية الأمريكية وطائراتها للتجسس في الصراعات المستقبلية، وفقا للصحيفة.
وتأتي تعليقات والاس في أعقاب مباحثات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب.
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