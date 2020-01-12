بطلة إيرانية تنشق عن النظام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
انشقت بطلة التايكواندو الإيرانية، كيميا علي زادة، عن نظام الملالي، وأكدت عقب انتقالها إلى هولندا أنها لم تعد تريد المنافسة تحت العلم الإيراني ولن تشارك في أولمبياد طوكيو، احتجاجا على القمع والمضايقات والاضطهاد المستمر ضد نساء بلدها، حسب قولها.
ونقلت العربية نت عن كيميا (21 عاما) توجيه رسالة إلى الشعب الإيراني عبر حسابها على إنستجرام، وصفت نفسها خلالها بأنها إحدى ملايين النساء المضطهدات في إيران، مؤكدة أن النظام «منافق» ويستخدم الرياضيين لغايات سياسية ولا يقوم سوى «بإذلالهم»، بحسب قولها.
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