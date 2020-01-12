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ترمب للشعب الإيراني: أقف إلى جانبكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مخاطبا الشعب الإيراني «أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم».

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وقال في تغريدة أوردها باللغتين الإنجليزية والفارسية «إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ أمد طويل: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم. نتابع احتجاجاتكم عن كثب، ونستمد الإلهام من شجاعتكم».

وأضاف في تغريدة أخرى «يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإبلاغ عن الحقائق من على أرض الواقع فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني».

وتابع «لا يمكن أن تحدث مذبحة أخرى ضد المتظاهرين المسالمين، ولا إغلاق للإنترنت. العالم يراقب».