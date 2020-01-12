هل يجوز نقل الزكاة من بلدة لآخرى لذوي القربى.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية خلال إحابتها على أحد السائلين على صفحة التواصل الإجتماعي فيس بوك، حول، جواز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد آخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟

وأكدت دار الإفتاء قائلة:" يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط".

وفي نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار.

