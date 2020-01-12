ماكرون وميركل وجونسون يدعون إيران للامتناع عن ممارسة العنف

دعا زعماء ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​، في بيان مشترك، ​إيران​، إلى الامتناع عن أي تحرك عنيف وإلغاء كل الخطوات التي تنافي ​الاتفاق النووي​ المبرم في العام 2015.

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