ماكرون وميركل وجونسون يدعون إيران للامتناع عن ممارسة العنف

دعا زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، إيران، إلى الامتناع عن أي تحرك عنيف وإلغاء كل الخطوات التي تنافي الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.
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