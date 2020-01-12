قوات حفتر: أوقفنا باخرة إيطالية في طريقها لمصراتة وتوجهها إلى بنغازي

أعلنت ​القوات​ البحرية لـ "​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة ​خليفة حفتر​، أنها أوقفت ​باخرة​ إيطالية كانت متوجهة إلى ميناء ​مصراتة​ وأجبرتها على تغيير مسارها نحو ​بنغازي​.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لـ "الجيش الوطني"، علي الثابت ، إلى أن "هذه الخطوة جاءت تنفيذا لأوامر أصدرتها ​القيادة​ بحظر إبحار ​السفن​ إلى ميناءي مصراتة والخمس الخاضعين لسيطرة ​حكومة​ الوفاق الليبية المعترف بها دوليا".

ولفت الثابت إلى أن "الباخرة الإيطالية التي تحمل اسم "قراندي" تم رصدها بواسطة الرادار، مؤكدا أنها تخضع حاليا للتفتيش والتحقيق مع طاقمها بعد الإنزال الذي قامت به القوات البحرية للجيش الوطني الليبي على متنها".

وأكد المتحدث أنه "إذا تبين في إطار التفتيش أنها تحمل أسلحة أو ما شابه ستتخذ ضدها إجراءات من قبلنا وستصادر ​السفينة​ ويتحول طاقمها للتحقيق بعد التفتيش، ولو تبين أنها لا تحمل أي شيء ممنوع، سيسمح لها بتفريغ حمولتها في ميناء بنغازي".

