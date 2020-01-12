مستشار الأمن القومي الأميركي: سنغادر العراق وفقا لاتفاقنا مع بغداد

أكد مستشار ​الأمن​ القومي الأميركي ​روبرت أوبراين​ انه "يتم خنق إيران حالياً وليس أمامها خيار سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من ​العراق​ وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق مع و​بغداد​ حول الوجود العسكري لبلاده في الأراضي العراقية".

وأوضح أوبراين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية تعليقا على مستقبل وجود الولايات المتحدة العسكري في العراق أن "ما يتعين علينا فعله هو المغادرة وفقا لاتفاقنا وبطريقة يتم فيها القضاء على داعش تماما".

ولفت الى أنه "لقد قضينا على الخلافة، ونعمل بجدية الآن للتخلص من بقايا داعش".

وتوضيحا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني شدد أوبراين على أنه "كان يخطط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "من الصعب دائما حتى مع المعلومات الاستخبارية المتوفرة ما هي الأهداف، التي كان من المخطط مهاجمتها بالضبط، لكن من المؤكد أن إيران نوت أن تضرب سفارات في 4 دول على الأقل".