رويترز: خامنئي يقول أوضاع المنطقة تتطلب اتصالات أوثق بين دولها

أفادت وكالة "رويترز"، أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ​علي خامنئي​ أعلن أن "أوضاع المنطقة تتطلب اتصالات أوثق بين دولها"، مشيراَ إلى أن "بعض من جاء من وراء البحار لا يرغب في أن تكون بين دول المنطقة علاقات جيدة".

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