هنية وصل إلى سلطنة عمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ​إسماعيل هنية​، إلى ​سلطنة عمان​، برفقة وفد قيادي لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور. يذكر أن جثمان السلطان قابوس بن سعيد ووري الثرى أمس، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

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