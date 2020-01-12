استقبل مرشد ​الثورة​ الإيرانية، ​علي خامنئي​، ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له. وقد وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم إلى العاصمة ​طهران​ في زيارة التقي خلالها والرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ الذي استقبله في مراسم رسمية جرت في قصر "سعد آباد" بطهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرشد الثورة الإيرانية يستقبل أمير قطر حمد بن تميم آل ثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.