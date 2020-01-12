مصدر عسكري لـRT: "النصرة" تشن هجوما صاروخيا واسعا على 4 أحياء في حلب

أعلن مصدر ​عسكري​ لوكالة "​روسيا اليوم​" بأن تنظيم "​جبهة النصرة​" يشن هجوماً صاروخياً واسعاً على 4 أحياء في حلب وأنباء عن قتلى. وأشار المصدر أن فصائل "جبهة النصرة" استهدفت بأكثر من 40 قذيفة هاون وصاروخا أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة. ولفت المصدر إلى أن القصف استهدف كذلك أماكن أخرى في المدينة، وذكر أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية.

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