التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر على طريق ضهر البيدر

أعلنت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ إلى أنها تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب الرؤية السيئة نتيجة ​الضباب​ الكثيف.

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