طريق وطى مشمش مرجحين الهرمل سالكة لسيارات الدفع الرباعي وتلك المجهزة بسلاسل معدنية

أعلن رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في منطقة ​جرد القيطع​ خالد ديب ان طريق وطى مشمش- مرجحين- ​الهرمل​ باتت سالكة امام السيارات ذات الدفع الرباعي وتلك المجهزة بسلاسل معدنية. وأشار الى ان "​جرافة​ ​وزارة الاشغال​ العامة التي كانت تعمل على فتح الطريق بمؤازرة من شرطة ​بلدية فنيدق​، تمكنت من سحب ​سيارة​ ذات دفع رباعي كانت الثلوج قد احتجزتها".

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