نظم الحراك المطلبي في الهرمل، تجمعا أمام ​سراي الهرمل الحكومي​، شارك فيه عشرات الناشطين، الذين رفعوا الأعلام اللبنانية والشعارات المطلبية، مطلقين صرخة بوجه "سياسات الإفقار"، وغلاء ​أسعار المحروقات​ و"الارتفاع الجنوني في سعر صرف ​الدولار​".

وواكب عناصر ​قوى الأمن الداخلي​، ذلك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وتحويل السير.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحرك مطلبي أمام سراي الهرمل رفضا لسياسات الافقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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