النشرة: توقيف سارقين اثنين في دبين قضاء مرجعيون

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ انه بنتيجة الرصد والمتابعة الاستعلامية الدقيقة أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - مكتب ​مرجعيون​ وحاصبيا، السوري ( ب. م) والسوري ( م.ج) بجرم سرقة محل والتخطيط لسرقة محل آخر في بلدة دبين -قضاء مرجعيون، حيث تم تسليمهما الى ​القضاء​ المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.

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