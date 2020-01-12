التحكم المروري: تصادم بين 6 سيارات على جسر الكولا، و3جرحى في الصياد

أعلنت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن تصادم بين 6 سيارات على ​جسر الكولا​ باتجاه ​نفق سليم سلام​ الاضرار مادية و ​حركة المرور​ كثيفة في المحلة.

وأفادة غرفة التحكم المروري أيضاً عن وقوع 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه ​الصياد​ ودراج من مفرزة سير ​بعبدا​ يعمل على تسهيل السير في المحلة.