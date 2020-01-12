التحكم المروري: تصادم بين 6 سيارات على جسر الكولا، و3جرحى في الصياد

أعلنت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي عن تصادم بين 6 سيارات على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة في المحلة.
وأفادة غرفة التحكم المروري أيضاً عن وقوع 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة.
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