وكيلا mission de vie: سنلاحق كل من افترى وما زال

أعلن وكيلا جمعية mission de vie المحاميان ​ميشال حنوش​ ودايان سلامه أن ملف الجمعية "المحال من ​النيابة العامة التمييزية​ إلى النيابة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​، فيه طلب الإدعاء على الجماعة بالمادة 380 عقوبات: مخالفة قرار قضائي فقط، وعلى أحد الاشخاص بجنحة المادة 519 عقوبات: أعمال منافية للحياء. ولا يوجد أي ادعاء يتعلق بالجماعة لا ب​التحرش الجنسي​ ولا تجارة ​الأطفال​ فيكفي تضليلا للرأي العام".

وأعلنا أنهما سيبرزان غدا "بالمستندات حرفية الادعاء، ولن يكون هناك أي محل لا للكذب ولا للتضليل، وسنلاحق كل من قام بالافتراء علينا وما زال يفتري".

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