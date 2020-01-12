تيمور جنبلاط جال في الشوف الأعلى

جال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في عدد من القرى والبلدات في الشوف الأعلى، حيث التقى أهاليها وفاعلياتها مطلعا على الأوضاع الإنمائية فيها وعلى القضايا الحياتية والمعيشية لأبنائها، واعدا بمتابعتها مع المعنيين.
وقد شملت جولة جنبلاط بلدات باتر وعماطور وعين قني وبطمة، وكان في استقباله مشايخ وأعضاء مجالس بلدية واختيارية وفاعليات وجمع من المواطنين. وقد رافقه وكيل داخلية الشوف في "الحزب التقدمي الإشتراكي" عمر غنام ومعتمد الشوف الأعلى الأولى سلام عبد الصمد.
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