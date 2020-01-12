سلامي: رد طهران لم يهدف الى قتل جنود أميركيين

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طهران: اعلن قائد الحرس الثوري الايراني الاحد في مجلس الشورى أن الهدف من الضربات التي شنت الاربعاء على اهداف اميركية في العراق لم يكن "قتل جنود العدو".

وقال الجنرال حسين سلامي بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي "اردنا ان نظهر اننا قادرون على ضرب أي هدف نختاره"، في اشارة الى الضربات الصاروخية ردا على اغتيال الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني في بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير.

واضاف ان "الاضرار المادية (التي نجمت عن اطلاق الصواريخ) هدفت فقط الى القول اننا متفوقون على العدو الى درجة نستطيع ان نضرب اي هدف نختاره".

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ودعي سلامي الى الادلاء بشهادته امام مجلس الشورى بعدما اقرت القوات المسلحة الايرانية السبت بانها اسقطت "خطأ" طائرة ركاب اوكرانية الاربعاء بعد بضع ساعات من قصف قاعدتين في العراق.

ودعت ايران خبراء اجانب وخصوصا من كندا والولايات المتحدة واوكرانيا وفرنسا للمشاركة في التحقيق.

وقال سلامي "لم نمس شيئا، لم ننقل حطام الطائرة ولم نعبث بمكان (التحطم) ولم ننقل منظومة الدفاع الجوي (التي اطلقت الصاروخ الذي اسقط الطائرة) ولم نغير تقارير الرادارات".