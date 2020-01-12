شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر 10 رسائل من رئيس مجلس النواب الليبى إلى البرلمان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسة تاريخية شهدها مجلس النواب المصرى اليوم الأحد، حيث عُقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر، فهناك مجموعة من الرسائل المهمة تضمنتها كلمة عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى أمام مجلس النواب المصرى.

وفيما يلى أبرز 10 رسائل منها :

1-قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى بلادنا.

2- ليبيا لا تستجدى أحدًا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثمانى التركى الجديد.

3-النظام التركى أطلق فى السنوات الأخيرة حرباً بالوكالة سخّر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية.

4-"أردوغان" جرّ فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم.

5-نحن أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب.

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6-أردوغان رفع شعارًا جديدًا (إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها) حاكما ومستعمراً فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين.

7-الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا.

8-مدة ولاية حكومة الوفاق الوطنى عامًا واحداً انتهت منذ فترة طويلة.

9-لم تؤد حكومة السراج اليمين الدستورية بالمخالفة للاتفاق السياسى.

10-أحكمت الميلشيات الارهابية القبضة على المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وسيطرت على صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين.

كان مجلس النواب المصرى شهد اليوم الأحد، جلسة تاريخية حيث عُقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.