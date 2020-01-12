شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يكشف كذب قناة الجزيرة القطرية عن أسرة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أهالي كفر الشيخ، استغاثة لحزب الحرية بعد ما قامت أسرة بطلب المساعدة لسوء حالتهم الاجتماعية بموقف دسوق، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبحسب بيان للحزب، فإن "قناة الجزيرة القطرية لم تفوت الفرصة وراحت تتاجر بصورة أسرة كفر الشيخ التى تطلب المساعدة، لتنال بها من مصر وأهلها، وتتاجر بأحوال الفقراء".

ولبيان الحقيقة تواصلت نرمين ميشيل أمينة التواصل المجتمعي بالحزب مع أهالي من مدينة دسوق بكفر الشيخ، وتبين وجود هذه الأسرة التي ترفع لافتة يكتب عليها "يا أهل الخير أسرة في الشارع".

وقال الحزب فى بيانه:" على الفور تواصلت أمينة التواصل المجتمعي مع أمين محافظة كفر الشيخ واعطائه البيانات الكافية للوصول لهذه الأسرة لدعمهم بكل الطرق المتاحة، فيما أكد أنور سعيد، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ، على أنه تم التواصل بالفعل مع سيد مسلم مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسرة المذكورة إيمانا منه بدور الحزب المجتمعي مع المواطن، بعد التواصل مع الجهات المعنية ومدير التضامن بكفر الشيخ .

Advertisements

وتابع الحزب: "بعد تواصل الحزب مع الجهات المعنية، أكد أنور سعيد أمين محافظة كفر الشيخ خلال التواصل مع مدير مدرية الشئون الاجتماعية أنه قدم المساعدة للأسرة من خلال إدارة دسوق الاجتماعية، ولكن مؤسسة خيرية تبنت حالة الأسرة منذ البداية، ورفضت تدخل أي طرف وتولت حالة الأسرة كاملة".

ووجه الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، رسالة " لقناة الجزيرة"، قائلا: "المصريون لن ينساقوا وراء خداعكم وأكاذبيكم وأن الادعاءات التي تتحدثون عنها بشأن معاناة أسرة كفر الشيخ ليس لها أساس من الصحة، فنحن جميعا على يقين بأن دور الإعلام المضلل مثلكم هو تزيف الحقائق لأغراض ملوثة".

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري: "نحن نفخر بوطن له حضارة وتاريخ لقرون أثبت عشق المصريين لتراب بلادهم، ونحن دائما على قلب رجل واحد مها كانت العقبات ولن نسمح لأى خائن بالتدخل في الشأن المصري وسوف نستمر بكشف كذبكم وخدعاكم."