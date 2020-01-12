شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب لـ إكسترا نيوز: الإخوان برجماتيون يستحلون أى شئ من أجل السلطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أن جماعة الإخوان هو تنظيم برجماتى يستحل أى شئ من أجل الوصول إلى الهدف الذى رسمه مؤسسها حسن البنا وهو الوصول إلى السلطة بأى شكل، سواء على أجساد المواطنين أو على دمائهم أو على جثث الدول، ولا يهم بالنسبة لهم عدد الضحايا ولكن المهم بالنسبة لهم هو الوصول إلى الهدف الذى حددوه وهو اعتلاء كرسى الحكم.

وقال رئيس تحرير مجلة أكتوبر، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز: سنجد أن الإخوان عندما وصلوا إلى الحكم فى بعض الدول لم يمانعوا من تقسيم تلك الدول ، وهذه من النقاط المهمة لدى التنظيم الإرهابى .

وتابع رئيس تحرير مجلة أكتوبر: هذا التنظيم عندما وصل إلى الحكم فى مصر بدأ يتحرك فى اتجاهين ألأول متعلق بالخارج من خلال إدارة اتصالات مع الخارج لتنفيذ المخطط الخارجى لهدم الدولة المصرية والثانية هو استغلال الهالة التى صنعوها لأنفسهم أمام البعض لجذب بعض العناصر إلى هذا التنظيم

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وفى وقت سابق أعدت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول تاريخ جرائم جماعة الإخوان، مؤكدة أن جماعة الإخوان الإرهابية على الوقت طالما راهنت على أن يتم محو من ذاكرة المصريين ما اقترفته أيديهم من جرائم طالبت الدولة المصرية بجميع مؤسساتها حكومة وشعبا خدمة لأغراضها ، موضحة أن الاغتيالات السياسية كانت دائما لغة الجماعة الإرهابية فى إنهاء الخصومة، فكذلك فعلت منذ عقود مع رئيس الوزراء فى عهد الملك فاروق داخل البرلمان المصرى وهو أحمد باشا ماهر ، حيث حولت الإخوان مجلسا لشعب إلى ساعة إعدام عام 1945 ، حيث قالت القناة، فى تقريرها إن الواقعة نفسها تكررت ولكن هذه المرة مع محمود فهمى النقراشى عام 1948 بعد إصداره قرارا بحل جماعة الإخوان فكان ردها هو اغتياله، مشيرة إلى أن نهج الجماعة الإرهابية فى استهداف كل من يعارضها ويستهدف مصالحها تزايد مع مرور السنوات حتى طال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى محاولة الاغتيال الشهيرة خلال خطابه فى ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية لكنه تحدى بصوت كلماته أصوات الرصاص .