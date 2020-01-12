شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء داوود: لا نملك ترف الاختلاف وكلنا عتاد فى يد الجيش ونفوضه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إنه فى هذا التوقيت الفارق من تاريخ الأمة، يستوجب على البرلمان المصرى، وعلى مصر أن تكون كما تحملت سابقا وكما تتحمل الآن وكما ستتحمل مستقبلا، الزود عن أمن واستقرار هذه الأمة، المفاهيم والمعانى التى نؤكد عليها سابق ونؤكد عليها الآن، أننا وقت الأزمة لا مجال للاختلاف.

أضاف داود، خلال كلمته فى البرلمان اليوم: "أننا وقت الأزمة لسنا أمة لها جيش، إنما جيش له شعب وكلنا بنادق فى يد القوات المسلحة، وكلنا بصدورنا العارية دفاعا عن هذه الأمة، وحان الآن أن نقف وقفة رجل واحد، للدفاع عن مصير هذه الأمة، هذه الأمة التى تشرذمت وقسمت ووصفت مصر فيها بالجائزة الكبرى، نبهنا عندما صدر وعدا أمريكيا جديدا بنقل السفارة إلى القدس، ونبهنا أن الشرق الأوسط التى تتحقق ملامحه الآن فى بغداد وفى اليمن وفى ليبيا وفى سوريا، وفى القلب منه مصر".

وتابع عضو مجلس النواب: "لا نملك ترف الاختلاف الآن، كلنا عتاد فى يد قواتنا المسلحة، نفوضها فى اتخاذ القرار المناسب وفقا لما يتراءى لأمننا القومى المصرى والعربى".

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جدير بالذكر أن البرلمان استضاف اليوم فى جلسته العامة عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.