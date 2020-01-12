شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أمين مسعود: مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول مثل الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها أن الحكومة تحلم بأن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من البترول، على غرار ما حدث في الغاز الطبيعي، وأن لدينا ما يؤهلنا إلى ذلك، بالرغم من الاستثمارات المختلفة ونحن في حاجة إلى المزيد من العمل.

وأعرب "مسعود " فى بيان له اليوم الأحد، عن ثقته الكاملة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكفاءة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والأبطال البواسل من قيادات ورؤساء شركات وجميع العاملين بقطاع البترول المصرى الواعد بقيادة المهندس طارق الملا على تحقيق حلم الحكومة الذى هو حلم لكل المصريين بتحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من البترول، بل والاتجاه نحو تصدير الفائض مثلما حدث فى تحقيق حلم المصريين بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.

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وقال المهندس أمين مسعود، إن لدينا قيادة سياسية واعية وحكيمة وتدعم جميع القطاعات الناجحة فى مصر، وفى مقدمتها قطاع البترول الذى يرجع الفضل الأول لنجاح هذا القطاع إلى دعم ومساندة الرئيس السيسى له ووصول الأمر إلى حرص الرئيس السيسى على الدخول فى مفاوضات بنفسه شخصياً فى اتفاقيات هذا القطاع فى سابقة لم يشهدها هذا القطاع من قبل.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال إن حجم الاستثمار بقطاع البترول فى آخر 3 سنوات وصل لـ 30 مليار دولار، بينهم 11.5 مليار دولار بحقل ظهر، و 9 مليارات دولار بمشروع شمال إسكندرية، كما أن الدولة وقعت أكثر من 66 اتفاقية منذ 2015 حتى اليوم، وهذه الاتفاقيات تؤكد التزام الشريك الأجنبى بأعمال فنية وإنفاق حد أدنى من الاستثمارات، وهذا يؤكد المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.