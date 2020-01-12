شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مكرم محمد أحمد : الإعلام المصرى يتمتع بالحرية والإستقلالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،اليوم الأحد ،اجتماعا مع عصام الأمير ، مستشار رئيس المجلس ، و جمال شوقى ، رئيس لجنة الشكاوى لمناقشة عددا من القرارات و الإعلان رسميا عن التقرير السنوى للمجلس عن حالة الإعلام فى مصر .

وقال مكرم محمد أحمد ، أن التقريرالسنوى أثبت أن الإعلام المصرى ، يتمتع بالحرية وإن كان ينقصه المزيد من الإحترافية التي تجعله قادراً على التعبير بشكل مناسب عما يحيط بالدولة المصرية من تهديدات وعما يتم فيها من إنجازات غير مسبوقة ،كما أن الإعلاميين يتمتعون بالحرية والإستقلالية والحماية في أداء عملهم ويفتخرالمجلس بأنه جنب الإعلاميين والصحفيين مغبة الوقوف في ساحات المحاكم من خلال اللوائح والإجراءات التي طبقها ، كما يؤكد المجلس أنه لم يحبس صحفياً أو إعلامياً واحداً في قضية نشر عام 2019 .

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وطالب مكرم محمد أحمد ، دراسة الأوضاع المتعثرة التي تهدد بقاء صحف المعارضة نتيجة الإختلالات في هياكلها المالية منذ 2011 ،مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للمصريين عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وذلك طبقاً للمعايير الإعلامية العالمية من خلال مئات المقالات اليومية بالصحف الورقية القومية والخاصة والإلكترونية وفي الشاشات والإذاعات ومن خلال 101 مليون حساب على موقع التواصل الإجتماعي .

وأضاف مكرم ، أن الرأى الأخر يمثل مساحات في الصحف المعارضة والخاصة وفي الصحف القومية بدرجات مختلفة ، كما أن رموز المعارضة يظهرون في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة تأكيداً على أهمية الرأي والرأي الأخر .

فيما أكد عصام الأمير ، مستشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام ،الى أن التقرير السنوى شامل ووافى و أن الأنشطة التى تضمنها التقرير ضخمه و أن الأكواد أضافت له زخم .