شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الأمن القومى المصرى مرتبط بأمن ليبيا وهناك مطامع لأطراف دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر تسعى جاهدة لدعم الأشقاء فى ليبيا، لافتًا إلى أن البرلمان المصرى استضاف فى جلسته العامة اليوم عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى للتأكيد على دعم مصر للقضية الليبية.

وأضاف "أبو العلا" فى بيان اليوم، أن مصر تعتبر الأمن القومى الليبى مرتبطا بشكل كبير بالأمن القومى، لافتًا إلى أن مصر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعامل بشرف فى وقت عز فيه الشرف، حيث توجد مطامع واضحة لأطراف دولية فى ليبيا.

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وأكد أيمن أبو العلا، أن مصر تضع القضية الليبية نصب عينيها، وتتحرك بكل قوة لدعم الأشقاء فى ليبيا لافتا إلى أن الدبلوماسية المصرية تتحرك فى اتجاهات عديدة لتقديم كل الدعم والعون للشعب الليبى.

كانت جلسة تاريخية شهدها مجلس النواب المصرى اليوم الأحد، حيث عُقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

كما اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس؛ لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وأكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.