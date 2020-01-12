شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد أبو العزم يؤدى اليمين الدستورية خلفا لأسامة هيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى النائب أحمد أبو العزم اليمين الدستورية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نائبا خلفا للنائب أسامة هيكل الذى تقدم باستقالته بعد توليه منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى الأخير. وقال الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أخطرته أن النائب أحمد أبو العزم يحل محل أسامة هيكل، حيث تم تلاوة الرسالة فى الجلسة بشأن المرشح الاحتياطى الذى سيحل محل النائب أسامة هيكل عن "قائمة فى حب مصر" قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، والتى جاء فيها أن النائب هيكل كان من اعضاء المجلس المنتخبين فى القائمة وعملا بحكم المادة 25 من قانون مجلس النواب وبعد الإطلاع على قائمة الاحتياطيين، فان النائب الذى يشغل مقعد هيكل المستقيل هو أحمد أبو العزم.

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