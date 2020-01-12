رئيس جامعة حلوان يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2019-2020)، حيث تفقد مبنى المعامل والفصول بالجامعة، للتأكد من إجراء الامتحانات في مناخ مناسب للطلاب، وقدّم التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الجديد 2020.

واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز اللجان، وتأمينها وتوافر وسائل الأمن والسلامة، وتهيئة مناخ ملائم لجميع الطلاب، مؤكدًا توافر عدد كاف من المراقبين والملاحظين داخل كل لجنة، مشيرًا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.​